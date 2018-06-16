Долгое время преступники могли подделывать цифровую подпись Apple

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В течение 11 лет можно было обойти многие инструменты безопасности
Цифровая подпись Apple, как и во многих других компаниях, является одной из основных функций безопасности в операционной системе. Процесс проверки цифровых подписей в macOS 2007 года очень легко обойти.
Злоумышленникам необходимо было применить бинарный формат Fat (Universal file). Далее надо взять комплект исполняемых файлов, при этом поместив туда 1 подписанный файл Mach-O. После этого, защитные инструменты будут считать, что и остальные файлы также подписаны цифровой подписью.
Получается, что хакеры могли подсунуть свой вредоносный код в качестве приложения, которые якобы было подписано Apple.
Есть список инструментов, которые можно было обойти вышеуказанным путем:
Источник: Securenews
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