Долгое время преступники могли подделывать цифровую подпись Apple

В течение 11 лет можно было обойти многие инструменты безопасности

Цифровая подпись Apple, как и во многих других компаниях, является одной из основных функций безопасности в операционной системе. Процесс проверки цифровых подписей в macOS 2007 года очень легко обойти.

Злоумышленникам необходимо было применить бинарный формат Fat (Universal file). Далее надо взять комплект исполняемых файлов, при этом поместив туда 1 подписанный файл Mach-O. После этого, защитные инструменты будут считать, что и остальные файлы также подписаны цифровой подписью.

Получается, что хакеры могли подсунуть свой вредоносный код в качестве приложения, которые якобы было подписано Apple.

Есть список инструментов, которые можно было обойти вышеуказанным путем:

Facebook,

VirusTotal,

Google Santa,

Yelp,

OSXCollector,

Little Snitch Firewall,

OSQuery.

Источник: Securenews