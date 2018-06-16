Почему популярны угловые диваны для дома, офиса или кафе

Угловые диваны – это практичная мебель, которая нашла свое место почти в каждой квартире или доме. Специалисты компании "Диваны для нирваны" рассказывают о ее применинии дома, в офиса и в кафе.

Практичная и удобная форма угловых диванов сделала этот тип мягкой мебели популярным и востребованным в Украине. Сейчас угловой диван одесса представлен широким выбором, каждый покупатель найдет себе модель по вкусу. Рассмотрим детальнее, какие именно Г-образные диваны можно приобрести в Одессе.

Модели для гостиной и детской комнаты

Любая гостиная будет лишенной уюта, если в ней не будет установлен диван. Угловые модели очень компактны, практичны и удобны. На них может комфортно разместиться несколько человек. Огромным спросом пользуются модульные угловые диваны. Такая мебель всегда будет актуальной, ведь каждая хозяйка любит принимать гостей за большим праздничным столом, установленным в гостиной. Если гости захотят остаться на ночь – такой вариант станет прекрасным спальным местом.

Что касается детской комнаты, то угловая модель будет практичнее, чем прямая. Она займет меньше места, но, при этом, будет намного удобнее в разложенном виде. Спать на такой мебели комфортнее и приятнее.

Мебель для кухни

Кухня – место, где собирается вся семья за ужином. Чтобы было удобнее отдыхать и кушать, многие хозяева устанавливают угловые диванчики. Так как данная комната небольших размеров – такие модели идеально в нее вписываются. Дополнительное преимущество – наличие ящиков для различных вещей. Диваны без раскладных конструкций станут намного дешевле, но не менее практичными.

Диваны для кафе, офисов и других больших помещений

Мебель для офисов и кафе должна хорошо выдерживать ежедневные нагрузки, но в то же время, быть комфортной, удобной и износоустойчивой. Именно такими и есть Г-образные модели мягкой мебели. Всевозможные расцветки и материалы обивки делают такие диваны популярными. Каждое заведение украшает ими свой дизайн, делая прием гостей теплее и приятнее.

Популярные механизмы трансформации:

«Книжка» - механизм раскладывания, знакомый всем с детства. Для трансформации достаточно поднять сидение до характерного щелчка и медленного опустить его. При этом спинка опустится вниз, и спальное место будет готово.

«Еврокнижка» - усовершенствованная версия предыдущей конструкции. Чтобы разложить диван, достаточно потянуть сидение на себя и постепенно переместить спинку в горизонтальное положение. Спальное место будет ровное и удобное для ежедневного сна.

«Аккордеон» - компактный и легкий в трансформировании механизм. Он «прячет» огромное спальное место и нишу для белья. Справится с раскладыванием такой конструкции даже ребенок.

«Дельфин» - имеет скрытую часть, которую для раскладывания нужно вытянуть из-под сидения. Новообразовавшееся спальное место как будто «выныривает», от этого и произошло название данного механизма.

Мебельный рынок Одессы достаточно разнообразен, а угловые диваны занимают в нем почетное место.