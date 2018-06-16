Месси и Ко не смогли обыграть Исландию на ЧМ-2018

На чемпионате мира по футбол 2018 года один из фаворитов турнира, сборная Аргентина не смогла обыграть сборную Исландии.

Аргентина - Исландия 1:1

Гол: Агуеро, 20 - Финнбогассон, 24

Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Рохо, Отаменди, Сальвио, Билья (Банега, 54), Маскерано, Ди Мария (Павон, 76), Месси, Меса (Игуаин, 85), Аугеро

Исландия: Халдорсон, Магнуссон, Сигуардссон, Арнасон, Севарссон, Бьярнасон, Халльфредссон, Гуннарссон (Скуласон, 76), Гудмундссон (Шрам, 64), Финбогасон (Сигурдарсон, 88), Сигурдссон

Команда Сампаоли под предводительством Месси начала матч агрессивно, забрав мяч и пытаясь создавать опасность у чужих ворот. Исландцы пытались размашисто отвечать, но до если дело доходило до редкого удара, мяч летел мимо ворот. Но вскоре Агуеро принял мяч в чужой штрафной, развернулся и пробил мимо вратаря. Радость аргентинцев была недолгой - через 4 минуты Финнбогассон затолкал мяч в сетку ворот после серии пасов в штрафной Аргентины.

В течении всего оставшегося матча коллектив из Южной Америки пытался вскрыть оборону соперника. Но команда-открытие французского Евро решила продолжить свою сказку и больше не позволяла аргентинцам забивать. Даже когда судья поставил пенальти за фол против Меса, Халдорсон справился с ударом Месси с "точки". // 112.ua