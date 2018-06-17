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Опубликована запись с камер видеонаблюдения, на которой таксист сбивает прохожих в центре Москвы

17.06.2018 01:00

ДТП произошло 16 июня в центре Москвы. По последним данным, пострадали восемь человек, в том числе две гражданки Мексики. По данным департамента здравоохранения Москвы, семь человек находятся в удовлетворительном состоянии, один человек — в состоянии средней тяжести.

 Mash опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой таксист сбивает прохожих в центре Москвы 16 июня. 

На записи видно, как такси резко сворачивает с проезжей части на тротуар и сбивает несколько человек, отмечает Meduza. Водитель вылезает из машины и убегает; толпа прохожих устремляется за ним. На другом видео также показана попытка водителя сбежать с места происшествия. 




Водитель — гражданин Киргизии Анарбек Чингиз — задержан. Первоначально сообщалось, что он мог быть пьян; сам Чингиз утверждает, что задремал за рулем и «машинально нажал ногой на газ, одновременно повернув руль вправо».

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

 

 

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