Опубликована запись с камер видеонаблюдения, на которой таксист сбивает прохожих в центре Москвы

ДТП произошло 16 июня в центре Москвы. По последним данным, пострадали восемь человек, в том числе две гражданки Мексики. По данным департамента здравоохранения Москвы, семь человек находятся в удовлетворительном состоянии, один человек — в состоянии средней тяжести.

Mash опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой таксист сбивает прохожих в центре Москвы 16 июня.

На записи видно, как такси резко сворачивает с проезжей части на тротуар и сбивает несколько человек, отмечает Meduza. Водитель вылезает из машины и убегает; толпа прохожих устремляется за ним. На другом видео также показана попытка водителя сбежать с места происшествия.









Водитель — гражданин Киргизии Анарбек Чингиз — задержан. Первоначально сообщалось, что он мог быть пьян; сам Чингиз утверждает, что задремал за рулем и «машинально нажал ногой на газ, одновременно повернув руль вправо».

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.