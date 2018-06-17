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Агрессивный бобр напал на финского журналиста (видео)

17.06.2018 02:07

Автор передач о природе Юха Лааксонен ехал ночью на велосипеде по лесной дорожке в Куусамо - он собирался записать в лесу пение ночных птиц.

Издалека он заметил, что на обочине кто-то движется - это был бобр.

 

- Бобр в сухом сосновом лесу, рядом с песчаной дорогой! Если бы у меня не было видеозаписи о случившемся, никто бы не поверил мне, - заявил Лааксонен в среду в программе Yle Radio Suomi «Luontoilta», в которой специалисты отвечают на вопросы слушателей касательно природы.

Появление бобра у дороги было не единственным сюрпризом. Животное начало шипеть, и внезапно прыгнуло на Лааксонена.
Бобр обычно уступает человеку

По словам специалиста программы «Luontoilta» Хейди Киннунен, бобры двигаются по ночам, когда ищут новую территорию обитания. Бобры обычно проживают год-два на территории своих родителей, а потом вынуждены искать свою территорию обитания. То есть, агрессивный бобр, вероятно, был как раз таким молодым животным.

По словам Лааксонена, бобры обычно уступают людям. В то же время, с ними лучши играть, потому что у бобров очень острые зубы.

Лааксонен несколько минут записывал агрессивного бобра, а потом пошел подальше, чтобы дать животному успокоиться.

Служба новостей Yle

 

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