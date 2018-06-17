В Испании задержали отправителей «нигерийских писем счастья»

Национальная полиция Испании сообщила о задержании группы мошенников, отправлявших так называемые «нигерийские письма счастья». Жертвами злоумышленников стали как минимум 40 человек в 17 странах.

Мошенникам удалось обманом заполучить около 6 миллионов евро. Спецоперация полиции прошла в три фазы, всего были задержаны 48 человек. Большинство из них – граждане Нигерии. Еще 13 подозреваемых на время следствия оставили на свободе.

Авторы отправляли письма от имени нигерийского принца или вымышленных африканских бизнесменов по почте или через Интернет. В посланиях чаще всего говорилось, что человек получил солидное наследство или выиграл денежный приз в лотерею.

Адресатам мошенники объясняли, что для получения денег им необходимо произвести некоторые платежи - оплатить пошлины, работу юристов и нотариусов, различные налоги и т. д.

Расследование началось после обращения в правоохранительные органы гражданина Германии, который получил письмо от некого «американского военного», просившего о небольшом финансовом вложении, чтобы переправить большую сумму денег из Афганистана.

Своих жертв члены организации находили через социальные сети, внимательно изучая их профили и используя индивидуальный подход. Как правило, мишенями становились обеспеченные люди.

Если человек начинал что-то подозревать, ему предлагали приехать в Испанию, чтобы лично убедиться в наличии причитающейся ему крупной суммы. Если жертва действительно решалась на такую поездку, его встречали в аэропорту и отводили в офис, демонстрируя деньги и фальшивые документы. // .vinegret.cz