За зґвалтування та вбивство неповнолітньої дівчини нелюд проведе за ґратами все своє життя

Також доведено причетність обвинуваченого до грабежу, тобто відкритого викрадення майна, поєднаного з насильством над жертвою.

Судом за вчинення ряду злочинів 38-річного мешканця с. Дивізія засуджено до довічного позбавлення волі.

Ціною життя та статевої свободи став сенсорний мобільний телефон.

У вересні 2017 року ввечері по дорозі до села Дивізія Татарбунарського району чоловік побачив 16-річну дівчину. З її мобільного телефону лунала музика. Місцевий мешканець, який працював пастухом, вирішив привласнити телефон. Спочатку він побив дівчину та забрав мобільний, від ударів вона впала на землю. Нелюд затягнув дівчину до кювету, зґвалтував та задушив шнурками від її куртки. Тіло залишив у лісосмузі та пішов собі у справі.

Слід зазначити, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та злочини у сфері обігу наркотиків.

Як вже повідомлялося, у червні цього року прокурори Ізмаїльської місцевої прокуратури довели провину місцевого мешканця у спробі зґвалтування 12-річної дівчинки, якого засуджено до 10 років ув’язнення.

Прес-служба прокуратури Одеської області