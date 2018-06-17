На Рівненщині керівник підрозділіу МВС привласнив 850 тис грн, чим завдав тяжкі наслідки державі

Прокуратурою Рівненської області забезпечено участь у судовому розгляді обвинувального акта стосовно колишнього керівника одного із підрозділів Управління Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області, який шляхом зловживання службовим становищем та підроблення офіційних документів привласнив 850 тис грн, чим завдав тяжкі наслідки державі.

Йдеться про кошти, виділені для грошового забезпечення та оплати праці працівників міліції, яку службова особа, працюючи у правоохоронному відомстві, привласнила та перерахувала у період з 2011 по 2015 рік на свій картковий рахунок.

Дії посадовця слідчі прокуратури Рівненської області кваліфікували за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України (привласнення та розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Рівненський міський суд із врахуванням принципової позиції обвинувача визнав екс-правоохоронця винним у вчиненні інкримінованих злочинів, та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати певні посади строком на 1 рік та зі штрафом в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Посадовець утримується під вартою.

Прес-служба прокуратури Рівненської області