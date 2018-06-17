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Працівник поліції, обвинувачується в одержанні 5 тис. грн. неправомірної вигоди

17.06.2018 11:20

За наслідками досудового розслідування прокуратурою області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно патрульного поліцейського одного із районних відділень поліції Черкаської області, який вимагав і одержав від водія неправомірну вигоду в розмірі 5 тис. грн. за нескладання адміністративних матеріалів за ст. 130 КУпАП.

Дії правоохоронця кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Стосовно підозрюваного судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом прокуратури Черкаської області.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

 

Прес-служба прокуратури Черкаської області

 

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