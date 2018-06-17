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В Туркменистане начали продажу хлеба по паспорту

17.06.2018 12:34

В Туркменистане продолжается дефицит основных продуктов питания, включая муку и сахар.

 В регионах страны хлеб продают по паспорту, сообщает «Азатлык». В очереди за мукой люди записываются заранее.

 

Это происходит, в частности, в Дашогузской области, где многие пекарни остановили работу из-за нехватки муки. «Даже частные предприятия из-за отсутствия муки перестали продавать хлеб. В Болдумсазе в одни руки продают только по одному хлебу, который привозят из Ашхабада. Хлеб продают только местным жителям, приезжающим из соседних районов не дают, отпускают строго по паспорту», – рассказал корреспондент.

В Дашогузе местные жители, чтобы купить лимитированное количество муки – три килограмма на человека, – записываются в очереди за несколько недель вперед. «Люди обращаются в администрацию, но кроме пустых обещаний, им ничего не говорят», – сообщает источник. Ранее в некоторых магазинах с людей при этом требовали справки об отсутствии долгов за коммунальные услуги.

«Хроника Туркменистана» сообщала, что в государственных магазинах Дашогуза сахар продают под расписку. «Приходишь в магазин по месту жительства, где продавцы знают своих клиентов в лицо, называешь фамилию, имя, адрес и расписываешься в журнале, после чего на твою семью тебе продают килограмм сахара», – отмечал корреспондент. Дефицит сахара, по последней информации, сохранялся и в Ашхабаде – в государственных магазинах за ним выстраивались очереди. Там его продавали по 7 манатов (неофициальный курс, которым принято руководствоваться при расчетах, по последним данным, составлял около 13 манатов за $1, так что килограмм сахара стоит примерно $0.5), по килограмму на человека. В частных магазинах он стоит на несколько манатов дороже.

«Альтернативные новости Туркменистана», в свою очередь, передают, что в государственных магазинах Ашхабада лимит действует как на сахар, так и на яйца (не более десятка на человека). Продукты продают только взрослым. Некоторые покупают продукты для последующей перепродажи, зарабатывая на разнице.

Сообщается также, что по продовольственным магазинам столицы ходят люди в штатском, требуя, чтобы продавцы снижали цены. Это же происходит и на рынках.

В Туркменистане с прошлого года наблюдается дефицит основных продуктов – хлеба, сахара, подсолнечного масла (при этом официальная пресса утверждает, что в стране якобы достигнуто продовольственное изобилие). Дефицит муки, в частности, был связан с невыполнением плана по сбору пшеницы. Нехватка продуктов и рост цен происходят на фоне подорожания доллара на черном рынке. В начале июня курс достиг исторического максимума, когда вырос до 29 манатов за доллар (официальный курс – 3,5 маната за доллар). Позднее стало известно, что в Ашхабаде за незаконную торговлю валютой арестованы десятки людей.

Источник: Международное информационное агентство «Фергана»

 

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