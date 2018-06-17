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Любителей русских скреп не пустили в Москву и высадили в Одесской области

17.06.2018 11:40

Троих пьяных пассажиров поезда "Одесса-Москва" полицейским пришлось снять с поезда уже в Подольске.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, те за два часа пути напились так, что их не выдержали другие пассажиры.

Проводник сообщила о проблеме начальнику поезда, а тот и вызвал полицию. К пьяным любителям поездки в Москву добавили и жителя Раздельной, который "зайцем" ехал в поезде и тоже учинил пьяный дебош. // 048.ua

 

 

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