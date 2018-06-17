Любителей русских скреп не пустили в Москву и высадили в Одесской области

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Троих пьяных пассажиров поезда "Одесса-Москва" полицейским пришлось снять с поезда уже в Подольске.
Как сообщает пресс-служба областной полиции, те за два часа пути напились так, что их не выдержали другие пассажиры.
Проводник сообщила о проблеме начальнику поезда, а тот и вызвал полицию. К пьяным любителям поездки в Москву добавили и жителя Раздельной, который "зайцем" ехал в поезде и тоже учинил пьяный дебош. // 048.ua
Когда в 2010 году России было предоставлено право на проведение чемпионата, мало кто мог видеть в Москве угрозу, и тем более предсказать начало новой холодной войны. Но...