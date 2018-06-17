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Под Сумами нашли скелет мужчины. Полиция устанавливает личность погибщего

17.06.2018 15:46

Скелетированное тело умершего мужчины было найдено в посадке, вблизи автотрассы Сумы-Юнаковка, неподалеку поворота к пгт Хотинь.

Возраст мужчины около 55-60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, без зубов. Имел седую бороду. Был одет в красную футболку, серый пиджак, синие джинсы. На ногах коричневые кроссовки.

На шее у него обнаружены ключи от дверей и ключ от домофона с надписью «VIZIT».

Правоохранители обращаются ко всем гражданам - не будьте равнодушными, вспомните, возможно, вы видели похожего человека, знаете о факте исчезновения подобной лица, или имеете какую-то информацию, которая поможет установить личность покойного. Сообщите об этом в ближайшее отделение полиции или в Сумской районный отдел полиции по адресу: г.Сумы, ул. Степана Бандеры, д.11, или по телефонам: 050-307-99-50, 066-575-26-49, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. // Данкор online

 

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