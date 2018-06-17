В Днепре неадекват привязал к рукам ножи и угрожал всех убить (видео)

Около 11 часов дня спецлинии 102 позвонила взволнованная женщина и сообщила, что поссорилась с мужем. Тот взял первое, что попало под руку - кастрюлю и бросил в заявительницу, но попал не в ней, а в собственного 2-летнего сына. Когда патрульные прибыли на вызов 26-летняя женщина рассказала, что мужчина закрылся в квартире, привязал к рукам ножи и сказал, что укоротит жизнь самоубийством или убьет каждого, кто зайдет в помещение.

Как было установлено, днепрянка сообщила, что во время ссоры ее муж хотел бросить в нее кастрюлю, но промазал и кастрюля попала в двухлетнего сына. Также по приезду правоохранителей муж закрылся в квартире, после чего привязал к рукам ножи и сообщил о том, что планирует покончить с собой и убьет всех, кто зайдет в дом.

Полицейские проследовали в квартиру. Двери были закрыты, мужчина не отвечал на просьбы их открыть. Полицейские с разрешения хозяйки стали пытаться это сделать самостоятельно. Ведь увидели через замочную скважину, что человек глотает какие-то таблетки. Срочно вызвали скорую и спасателей. Впрочем, из-за опасений, что не успеют зашли в квартиру через окно. Успели вовремя.

Мужчине приказали не двигаться. Он находился в неадекватном состоянии и жаловался на боли в сердце.. Госпитализации мужчина, по словам медиков, не нуждался. Как выяснилось позже, хозяин квартиры употреблял наркотические вещества. Полицейские доставили его в Амур-Нижнеднепровский отделения полиции.

Патрульна поліція Дніпропетровської області