Прошедший в Киеве Марш равенства обошелся без существенных столкновений

В то же время, известно о пятерых пострадавших от слезоточивого газа полицейских

Марш равенства "КиевПрайд" закончился. Как сообщает корреспондент "112 Украина", он обошелся без существенных столкновений.

По словам организаторов марша, колонна участников "КиевПрайда" насчитывала от 5 до 6 тысяч человек.

Периодически на колонну пытались напасть оппоненты, но существенных столкновений не произошло.

Напомним, сегодня в начале марша произошло столкновение между правоохранителями и представителями националистической организации, которая выступила против проведения Марша равенства в столице. Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Пятерым правоохранителям оказывают медицинскую помощь.

В управления полиции для установления анкетных данных и предоставления объяснений в целом доставили 57 человек. Об этом заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии телеканалу "112 Украина".

"У нас была заявка о проведении молебна, которую подали ряд общественных организаций возле памятника Грушевскому. Но примерно в 6 утра 200 человек, нарушая свою же заявку, перекрыли ул. Владимирскую с целью помешать проведению марша. Поэтому полицией были приняты меры для разблокирования, потому что организаторы не шли на контакт", - заявил Крищенко.

С участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, правоохранители оттеснили их с дороги.

При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали.

Сведения внесены в ЕРДР по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).