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В Киеве возле Ocean Plaza мужчина и женщина погибли под колесами поезда

17.06.2018 13:44

В Киеве под мостом возле Ocean Plaza на улице Гринченко поезд насмерть сбил двоих человек. Авария произошла около 23:15.

По предварительной информации сбили мужчину и женщину. Они перебегали дорогу прямо перед поездом. Об этом Информатор узнал на месте аварии.

Авария произошла под мостом возле Ocean Plaza на улице Гринченко

Поезд направлялся по маршруту Хмельницкий — Лисичанск. Водитель рассказывает, что было очень темно, он не заметил пешеходов. В последний момент он резко затормозил, но избежать аварии не получилось. Охранник сообщил, что на этом участке часто случаются подобные аварии, и довольно часто с летальным исходом.

Смерть констатировали на месте работники скорой помощи. Возраст погибших около 30 лет. На момент прибытия Информатора на место происшествия, тела погибших находились под поездом. На месте «скорая» и патрульная служба полиции устанавливают детали происшествия.

 

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