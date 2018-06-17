На Черниговщине посреди села вывалили 12 тонн львовского мусора

В селе Степь Борзнянского района Черниговской области фура Volvo вечером 15 июня выгрузила 12 тонн мусора из Львова. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Черниговской области на своей странице в соцсети Facebook.

"Вечером 15 июня по полиции поступила информация от неравнодушных граждан, в селе Степь Борзнянского района грузовик высыпала значительный объем мусора", – отмечено в сообщении.

Водитель не отрицал свою вину и дал правдивые показания.

"Пойманный "на горячем" водитель грузовика не отрицал своей вины и дал правдивые показания. Мужчина объяснил правоохранителям, что во Львове загрузил данный мусор и автомобилем Volvo с полуприцепом перевез в село Степь, где и выбросил. Общий вес мусора, загрязняющего крестьянские земли, составляет около 12 тонн", – говорится в посте.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о загрязнении земли вредными для здоровья или окружающей среды веществами.

Напомним, во Львове снова начал накапливаться мусор – три тысячи тонн отходов, которые к тому же нестерпимо воняют. Это произошло потому, что один из перевозчиков мусора уже несколько недель не забирает отходы с перегруженной станции на окраине города.

Не так давно в области, возле села Лубъяне Николаевского района, местные жители перекрыли трассу Киев – Чоп, выступая против перевозки львовского мусора на местную свалку. Мол, люди не желают превратить районный центр в "другие Грибовичи". // Сегодня