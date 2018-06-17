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В Казахстане сошёл с рельсов пассажирский поезд. Есть жертвы (видео)

17.06.2018 17:10

На юге Казахстана несколько пассажирских вагонов поезда «Астана – Алма-Ата» сошли с рельс.

 ЧП произошло около 14:00 по местному времени, сообщает tjournal. Вагоны фирменного поезда №9 «Байтерек» направления Астана-Алматы опрокинулись неподалёку от станции Шу в Жамбылской области.

«По предварительной информации, сошло три вагона пассажирского поезда Астана-Алматы, Шуский район Жамбылской области. По поступающей информации есть пострадавшие, но пока наши подразделения находятся в пути», — сообщил представитель МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

В Комитете чрезвычайных ситуаций МВД РК подтвердили гибель одного подростка в результате ЧП. Ещё трое пострадали.

По словам одного из пассажиров, он почувствовал резкий скачок, после чего вагоны сошли с рельсов и поезд резко затормозил.

По данным Министерства экономического развития РК, авария произошла в 13:25 по местному времени, и с рельс сошло не три вагона, а восемь. По информации министерства, машинист поезда применил экстренное торможение после того, как увидел искривление железнодорожных путей.

 

 

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