В Казахстане сошёл с рельсов пассажирский поезд. Есть жертвы (видео)

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На юге Казахстана несколько пассажирских вагонов поезда «Астана – Алма-Ата» сошли с рельс.
ЧП произошло около 14:00 по местному времени, сообщает tjournal. Вагоны фирменного поезда №9 «Байтерек» направления Астана-Алматы опрокинулись неподалёку от станции Шу в Жамбылской области.
«По предварительной информации, сошло три вагона пассажирского поезда Астана-Алматы, Шуский район Жамбылской области. По поступающей информации есть пострадавшие, но пока наши подразделения находятся в пути», — сообщил представитель МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
В Комитете чрезвычайных ситуаций МВД РК подтвердили гибель одного подростка в результате ЧП. Ещё трое пострадали.
По словам одного из пассажиров, он почувствовал резкий скачок, после чего вагоны сошли с рельсов и поезд резко затормозил.
По данным Министерства экономического развития РК, авария произошла в 13:25 по местному времени, и с рельс сошло не три вагона, а восемь. По информации министерства, машинист поезда применил экстренное торможение после того, как увидел искривление железнодорожных путей.
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