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Македония подписала с Грецией соглашение об изменении названия

17.06.2018 14:41

Греция и Македония в воскресенье подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Об этом сообщает Protothema.

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Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

Соглашение сегодня подписали министры иностранных дел двух стран. Церемония состоялась в греческом регионе Преспес, известном своими озерами, который граничит с Македонией и Албанией.

В церемонии приняли участие греческий премьер Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев вместе с посредником ООН Мэтью Нимецем и европейскими чиновниками.

"Мы решились, потому что мы хотим успехов, македонских успехов. Мы выбрали путь к будущему. Поэтому мы приехали сюда сегодня. Пусть Преспес станет началом пути к нашему европейскому будущему", - написал Заев в Twitter.

Следует отметить, что в Македонии осенью еще пройдет референдум относительно нового названия.

Спор о названии Македонии длился с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Поэтому длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО. // Европейская правда

 

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