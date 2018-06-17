Македония подписала с Грецией соглашение об изменении названия

Греция и Македония в воскресенье подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Об этом сообщает Protothema.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

Соглашение сегодня подписали министры иностранных дел двух стран. Церемония состоялась в греческом регионе Преспес, известном своими озерами, который граничит с Македонией и Албанией.

В церемонии приняли участие греческий премьер Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев вместе с посредником ООН Мэтью Нимецем и европейскими чиновниками.

"Мы решились, потому что мы хотим успехов, македонских успехов. Мы выбрали путь к будущему. Поэтому мы приехали сюда сегодня. Пусть Преспес станет началом пути к нашему европейскому будущему", - написал Заев в Twitter.

Следует отметить, что в Македонии осенью еще пройдет референдум относительно нового названия.

Спор о названии Македонии длился с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Поэтому длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО. // Европейская правда