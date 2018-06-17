В Подмосковье найдены мертвыми двое мошенников, обманувшие сотни людей

Двое мужчин найдены мертвыми 12 июня в роскошной квартире жилого комплекса Новоснегиревский подмосковного села Рождествено Истринского района. Оперативники обнаружили шесть записок, где было подробно расписано, как распорядиться имуществом, нажитым, как оказалось, не совсем честным путем.

Как стало известно «МК», утром рокового дня экстренные службы на Сиреневый бульвар вызвал один из жителей дома. Накануне вечером двое его соседей — 41-летний Андрей и 54-летний Сергей (они состояли в близких отношениях) — на время отпуска оставили мужчине ключи от квартиры. И попросили соседа приходить ежедневно, чтобы покормить кошку. Этот жилец и наткнулся на остывшие тела мужчин. Следов насилия оперативники не нашли, а в комнате обнаружили два пустых бокала. Предположительно, мужчины выпили какую-то токсичную смесь (возможно, это был клофелин с водкой). Впрочем, точное название препарата установит экспертиза.

Сосед вспомнил, что дверь была открыта. Однако версию о причастности к трагедии третьего лица оперативники опровергли. Дело в том, что другая соседка несколько прояснила ситуацию. По слухам, не так давно между мужчинами пробежала черная кошка и один собирался вскоре съехать. Между тем партнер всячески старался удержать его и, возможно, задумал убийство, подмешав в бокал яд. В пользу этого довода говорит тот факт, что один труп находился на полу (то есть это была внезапная смерть), а второй в кресле. Возможно, для отвода глаз были оставлены шесть записок, в них заявлялось, что мужчины устали жить, а также скрупулезно расписывалось, какое имущество предназначено каждому родственнику (в настоящее время назначена экспертиза почерка, чтобы установить, кто именно писал тексты).

Жилище мужчин действительно поражало своим богатством, было напичкано дорогой техникой. Выяснилось, что погибшие неоднократно проходили по делам о мошенничестве — их подозревали в организации финансовых пирамид, но всякий раз уголовные преследования прекращали. Некоторые полицейские предполагают, что пару просто замучила совесть, так как в числе обманутых сотни граждан. Погибших, кстати, до сих пор не предали земле, так как полицейские пока не могут найти родственников (один погибший москвич, второй был прописан в области). В этот ЖК они въехали сразу после постройки дома несколько лет назад. Местные жители запомнили их гуляющими под руку на территории комплекса. Никаких неудобств они не доставляли, исправно платили коммунальную плату, в отличие от некоторых. Истинную картину трагедии предстоит выяснить Следственному комитету.