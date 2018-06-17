Стрельба на фестивале в США: много раненных

Нападающих было двое – одного полицейские ответным огнем уничтожили на месте

Во время фестиваля Art All Night в американском городе Трентон двое неизвестных открыли огонь по людям, в результате чего погиб один человек и еще 20 получили ранения.

На фестивале в Трентоне. Фото: twitter.com/VinniePolitan

Об этом сообщил представитель местной прокуратуры Анджело Онофри, передает AFP.

По его словам, из 20 потерпевших 16 человек получили огнестрельные ранения. Четверо, включая 13-летнего ребенка, находятся в критическом состоянии.

Сообщается, что стрелков было двое. Один из них – 33-летний мужчина – был уничтожен на месте полицейскими, сведений о другом пока нет.

Местные власти говорят, что около тысячи человек были в этом районе, когда началась стрельба. По словам, Онофри, люди начали бежать по улице, когда началась стрельба. // Сегодня