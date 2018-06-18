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Возле украинско-молдовской границы вооруженные люди сожгли водонасосную станцию

18.06.2018 01:41

Теперь местные жители и фермеры остались без полива своих участков, сообщил активист.

 

В Одесской области неизвестные вооруженные люди подожгли водонасосную станцию, расположенную возле украинско-молдовской границы.

Есть несколько версий причин нападения: диверсия, конфликт между криминальным авторитетом и депутатом областного совета / Фото facebook.com/zhirnosenko.aleksandr

Об этом в Facebook сообщил активист Александр Жирносенко.

«Вчера ночью, в селе Граденицы, 150 м от границы с Приднестровьем, группа вооруженных автоматами лиц в черной пиксельке ворвалась на водонасосную станцию и подожгла ее. Теперь местные жители и фермеры остались без полива своих участков», - написал активист.

Он отмечает, что есть несколько версий того, что происходит: диверсия, конфликт между криминальным авторитетом и депутатом областного совета, которому якобы принадлежала данная станция.

«Но суть не в этом, а в том, что пока колонны российской техники шуруют вдоль границ с Украиной, с нашей стороны границы спокойно разгуливают вооруженные группы людей», - подчеркнул Жирносенко.

В полиции данный инцидент пока не комментируют. // УНИАН

 

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