Во французском Тулоне женщина, выкрикивая «Аллах акбар», ножом ранила двоих людей

Во французском Тулоне женщина с ножом с криками "Аллах акбар!" напала на посетителей супермаркета. В результате двое людей были ранены, передает Le Parisien.

Женщину задержала полиция.

Она ранила двоих человек: пострадали один из посетителей магазина и кассир. У них неопасные для жизни ранения. // 112.ua