Во французском Тулоне женщина, выкрикивая «Аллах акбар», ножом ранила двоих людей

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Нападавшую задержала полиция
Во французском Тулоне женщина с ножом с криками "Аллах акбар!" напала на посетителей супермаркета. В результате двое людей были ранены, передает Le Parisien.
Женщину задержала полиция.
Она ранила двоих человек: пострадали один из посетителей магазина и кассир. У них неопасные для жизни ранения. // 112.ua
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