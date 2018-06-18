В Харькове водитель на микроавтобусе сбил насмерть семилетнюю девочку

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 17 июня в 17:36 в Основянский отдел полиции поступила информация от медиков о том, что по улице Драгомировской совершен наезд автомобилем на ребенка.

Отмечается, что на место происшествия выехало руководство отдела и следственно-оперативная группа. Установлено, что 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девочку.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, добавили в полиции. // УНИАН