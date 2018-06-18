Российская омбудсмен не увидит Вышинского, пока Денисову не пустят к Сенцову

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сказала, что ее российская коллега Татьяна Москалькова не сможет посетить в украинском СИЗО руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, пока сама она не попадет к Олегу Сенцову в российской колонии.

В комментарии изданию «Цензор.нет» она рассказала, что передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ и оккупированном Крыму, а также план посещений. Офис российского омбудсмена передал украинской стороне список, где указаны 34 фамилии людей, которых намерена посетить в Украине Татьяна Москалькова. Среди них, например, Вышинский.

«Российская же сторона предоставила список тех заключенных, которых хочет посетить Москалькова. Он включает 34 фамилии. Но у половины не указано гражданство, и не указаны места содержания. Мы этот список получили как рабочий вариант, неофициальный», – сказала Денисова.

На 14:00 18 июня назначена встреча Денисовой и Москальковой в Москве, там они планируют обсудить и согласовать их совместные визиты к заключенным в обеих странах.

«Я думаю, у нас будет сложный разговор. Но надеюсь, что мы договоримся, ведь на высшем уровне есть политические договоренности. Однако я подозреваю, что Москалькова не принимает решения», — сказала украинский омбудсмен.

Она добавила, что будет пытаться еще попасть к Олегу Сенцову, который уже больше месяца голодает в колонии «Белый Медведь».

Как известно, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, прибыв в колонию в Лабытнанги, получила отказ во встрече с Олегом Сенцовим без объяснения причин. О состоянии заключенного ей также не предоставили никакой информации, попросив покинуть территорию колонии.

Позже Денисову также не пустили к заключенному в России Николаю Карпюку. // УНИАН