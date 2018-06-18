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Обнародованы новые доказательства вмешательства России в американские выборы

18.06.2018 08:48

 В США стало известно, что советник Дональда Трампа Роджер Стоун в 2016 году встречался с выходцем из России Генри Гринбергом, предложившим ему компромат на Хиллари Клинтон за 2 миллиона долларов. 

Однако факт этой встречи Стоун скрыл в ходе расследования конгрессом российского вмешательства в выборы, напоминает The Washington Post.

Атрибуты выборов в США

В соответствии с полученными журналистами данными, на встрече со Стоуном Гринберг представился информатором ФБР. В судебных документах за 2015 год он фигурирует под именем Генри Окнянский, под которым якобы работал на ФБР 17 лет.

Сам Гринберг утверждает, что деньги за компромат просил его друг, а он прекратил работать на ФБР в 2013 году.

Дело о потенциальном вмешательстве россиян в американские выборы в настоящее время расследует специальный прокурор Роберт Мюллер.

Напомним, 15 июня, окружной судья Эми Берман Джексон приняла решение пересмотреть меру пресечения для бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта — он был отправлен за решетку до начала судебного процесса над ним (стартуют в сентябре). //  «ФАКТЫ»

 

 

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