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ДТП у м. Болград: одна людина загинула та ще четверо травмовані (фото)

18.06.2018 09:00

На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що 40-річний мешканець Болградсього району, керуючи автомобілем марки "Москвич", при виїзді з м. Болград виїхав на зустрічну смугу, по якій у той час рухався автомобіль марки "ВАЗ Пріора" під керуванням 55-річного мешканця м. Болград, та скоїв зіткнення з вказаним транспортним засобом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля "Москвич" помер у лікарні. Трьох пасажирів даного автомобіля 44, 47 та 57 років, а також водія та пасажира автомобіля "ВАЗ Пріора" госпіталізовано до Болградської центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню.

ДТП

"На даний час з'ясовуються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомив заступник начальника Болградського ВП Їзмаїльського ВП майор поліції Єдаков М. А.

ДТП

Болградський ВП в Одеській області

 

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