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Новый «решала» у Кличко: как бизнесмен выступает посредником между частными компаниями и чиновниками

18.06.2018 09:25

 У заместителя начальника строительного департамента КГГА Юрия Тация сформировалась связка с владельцем строительной компании ООО «Митрикс» Михаилом Лозицким, который позиционирует себя как советник Виталия Кличко.

В распоряжении сайта «Мой Киев» оказалась фотография, на которой запечатлены Михаил Лозицкий – владелец компании ООО «Митрикс», занимающейся строительством электрических сетей в Киеве, и Юрий Таций – заместитель директора Департамента строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации, который перед этим успел побывать и.о. главного архитектора столицы. Злые языки поговаривают, что Таций отдает под нового "решалу" мера отдел по вопросам проектирования инженерных сетей сооружений и обеспечения геолого-геодезических работ, на который профильный строитель ставит своего работника Дмитрия Хмелеёвского.
 
 
Согласно данным базы данных помощников народных депутатов «Посипаки», с 2010 по 2012 год Юрий Таций был помощником-консультантом народного депутата Украины от Партии регионов Вадима Столара. Напомним, Столар – скандальный застройщик, известный своими близкими отношениями с мэром столицы Виталием Кличко.
 
 
По информации нашего издания, Таций вместе с Лозицким тесно сотрудничает с первым заместителем директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА Александром Ястребенко, которого называют креатурой заместителя мэра Киева Александром Спасибко и экс-главы фракции Блок Леонида Черновецкого Дениса Комарницкого. Эта группа также близка к начальнику «Института Генерального плана города Киев» Сергею Броневецкому. По словам источников в КГГА, это позволяет им осуществлять ряд «схем», касающихся «правильного» осваивания бюджетных средств Киева, а также использования ряда юридических и физических лиц в качестве «прокладок».
 
 
При этом, как рассказывают участники строительного рынка, пожелавшие остаться неизвестными, бизнесмен Лозицкий выступает своеобразным посредником между частными компаниями и КГГА, представляясь советником Виталия Кличко и его заместителя Петра Пантелеева, и заявляя о возможности «решать вопросы с Киевэнерго» в вопросах получения технических условий для тех или иных строительных объектов.

 

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