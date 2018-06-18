В Нидерландах на фестивале авто врезалось в группу людей, есть погибший

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Отмечается, что в результате случившегося один человек погиб, еще трое получили ранения
В Нидерландах фургон въехал в толпу людей на музыкальном фестивале, в результате чего один человек погиб, еще трое ранены. Об этом сообщает издание NOS.
Инцидент произошел на концерте "Pink Pop", популярном фестивале, который проходил в провинции Лимберг на юге Нидерландов.
В заявлении полиции говорится, что водитель на фургоне скрылся с места проишествия и его ищут.
Также полицейские сообщили, что улица, где произошел инцидент, - один из двух выходов с места проведения фестиваля - была закрыта для расследования. // 112.ua
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