В Нидерландах на фестивале авто врезалось в группу людей, есть погибший

Отмечается, что в результате случившегося один человек погиб, еще трое получили ранения

В Нидерландах фургон въехал в толпу людей на музыкальном фестивале, в результате чего один человек погиб, еще трое ранены. Об этом сообщает издание NOS.

Инцидент произошел на концерте "Pink Pop", популярном фестивале, который проходил в провинции Лимберг на юге Нидерландов.

В заявлении полиции говорится, что водитель на фургоне скрылся с места проишествия и его ищут.

Также полицейские сообщили, что улица, где произошел инцидент, - один из двух выходов с места проведения фестиваля - была закрыта для расследования. // 112.ua