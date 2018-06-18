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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 16 та 17 червня 2018 року

18.06.2018 09:51

До Суворовського відділу поліції із заявою звернулася 26-річна управляюча одним із місцевих магазинів і повідомила, що магазин пограбував невідомий чоловік. Сума збитку сягнула більше семисот гривень. У ході оперативно-розшукових заходів було викрито 32-річного одесита, який надав правдиві свідчення та повернув награбоване.

Працівники Роздільнянського відділу поліції викрили 32-річного місцевого крадія металу, який проник на територію 62-річної жительки м. Роздільна і виніс звідти металеву трубу.

полиция

До Білгород-Дністровського відділу поліції із заявою звернулась 50-річна киянка, яка повідомила, що на пляжі в Затоці невідомі молодики вирвали у неї з рук сумку, в якій знаходилися гроші, мобільний телефон та золотий ланцюжок. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили двох 18-річних жителів Білгород-Дністровського району, які надали правдиві свідчення.

Із аналогічною заявою до Ізмаїльського відділу поліції звернувся 31-річний житель м. Ізмаїл. Чоловік повідомив, що на проспекті Миру невідомий чоловік вирвав у нього з рук гаманець. «По гарячих слідах» у скоєнні даного злочину було викрито 25-річного місцевого жителя, який повернув награбоване.

До Южненського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції із заявою звернувся 39-річний місцевий житель, який повідомив, що на вулиці Приморській невідомий чоловік зірвав з нього золотий ланцюжок. Вжитими заходами правоохоронці викрили 23-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення та повернув награбоване.

ВК ГУНП в Одеській області

 

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