Задержан экс-секретарь Затокского поселкового совета, находившийся в розыске два года

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Напомним, что Кулика подозревают в земельных махинациях в сговоре с главой поселкового совета Василием Звягинцевым и главой местной земельной комиссии Богданом Шевчуком. В результате их действий земельные участки площадью 3,1 га незаконно перешли в частную собственность.

В январе 2016 года Кулику объявили о подозрении по ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины, после чего он подался в бега и более двух лет находился в розыске. Вчера правоохранители задержали его в Очакове и доставили на суд в Одессу.