Из-за «автоледи» в Бельгии пострадали 20 велогонщиков

В Бельгии 20 велогонщиков получили травмы после того, как врезались в автомобиль во время проведения местных соревнований.

Об этом сообщает RTBF.

ДТП произошло на девятом и последнем круге второй из трех гонок в программе соревнований после полудня. Велосипедисты как раз спускались с крутого склона, их скорость достигала 70 км/ч.

В этот момент по дороге женщина ехала на своем автомобиле с тремя детьми и внезапно остановилась. В автомобиль врезался лидер колонны велогонщиков, а за ним еще два десятка спортсменов.

Женщина позже объяснила, что остановила машину и вышла из нее, чтобы застегнуть ремень детского кресла на заднем сиденье, и в это время в автомобиль врезались велогонщики.

В результате аварии три велогонщика из Бельгии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, у четырех спортсменов - сотрясение мозга. У остальных незначительные травмы. // Европейская правда