В Скадовске на 12 лет посадили ревнивца, пытавшегося зарезать сожительницу и ее «ухажёра»

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35-летний наемный рабочий приревновал свою сожительницу к 22-летнему коллеге, с которым они вместе снимали жилье. В тот вечер мужчина заявил нападавшему, что имеет планы в отношении его возлюбленной. Разъяренный ревнивец схватил нож и сначала ударил соперника, а после девушку.
К счастью, соседи вовремя вызвали «скорую» и пострадавших удалось спасти. Злоумышленника задержали, он пояснил, что очень ревновал свою девушку и часто за нее дрался, а в тот вечер очень разозлился и решил проучить ее, считая, что возлюбленная сама дает повод другим мужчинам.
Суд приговорил ревнивца к 12 годам лишения свободы. // kherson.net.ua
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