В Херсоне жестоко избили журналиста (фото)

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В понедельник, 18 июня, в Херсоне двое неизвестных жестоко избили журналиста Сергея Никитенко.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По словам журналиста, нападавшие - двое бородачей - поджидали его возле стоянки.
"После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью. Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", - отметил Никитенко. // Апостроф
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