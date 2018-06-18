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В Херсоне жестоко избили журналиста (фото)

18.06.2018 10:45

 В понедельник, 18 июня, в Херсоне двое неизвестных жестоко избили журналиста Сергея Никитенко.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook / Сергей Никитенко

По словам журналиста, нападавшие - двое бородачей - поджидали его возле стоянки.

"После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью. Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", - отметил Никитенко. // Апостроф

 

 

 

 

 

 

 

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