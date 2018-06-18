В российском селе медведь напал на дрессировщика прямо во время выступления (видео)

В селе Ольховка Волгоградской области (Российская Федерация) цирковой медведь набросился на дрессировщика прямо во время выступления.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, на кадрах видно, как дрессировщики заставляют животное скатиться с горки. Одна из дрессировщиц ударила зверя палкой, после чего он напал на другого сотрудника цирка.

Отмечается, что мужчина серьезно не пострадал, но дети были очень напуганы произошедшим. // Апостроф