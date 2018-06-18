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В российском селе медведь напал на дрессировщика прямо во время выступления (видео)

18.06.2018 10:55

В селе Ольховка Волгоградской области (Российская Федерация) цирковой медведь набросился на дрессировщика прямо во время выступления.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube. 

Так, на кадрах видно, как дрессировщики заставляют животное скатиться с горки. Одна из дрессировщиц ударила зверя палкой, после чего он напал на другого сотрудника цирка.

Отмечается, что мужчина серьезно не пострадал, но дети были очень напуганы произошедшим. // Апостроф

 

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