В российском селе медведь напал на дрессировщика прямо во время выступления (видео)

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В селе Ольховка Волгоградской области (Российская Федерация) цирковой медведь набросился на дрессировщика прямо во время выступления.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Так, на кадрах видно, как дрессировщики заставляют животное скатиться с горки. Одна из дрессировщиц ударила зверя палкой, после чего он напал на другого сотрудника цирка.
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