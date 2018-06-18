Россиянин зарезал вторую жену, ранее отсидев за убийство первой

Житель села Владимировка Хабаровского края убил вторую по счету свою жену. Супруги поссорились, ругань оказалась роковой. Суд приговорил сельчанина к шести с половиной годам лишения свободы (по другим данным - к 5,5 года)

Преступление было совершено 6 февраля 2018 года. 55-летний мужчина, ранее уже отсидевший срок за убийство первой супруги, хорошо выпил, во время ссоры приревновал свою жену и ударил ее ножом несколько раз в бедро, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру района имени Полины Осипенко 18 июня. Поняв, что дело плохо, ревнивец просил благоверную вызвать скорую помощь, но она не стала этого делать, опасаясь, что ее супруга осудят.

Так и вышло, но уже после ее смерти. Женщина скончалась от ран на месте происшествия, а на ее убийцу завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Прокуратура поддержала обвинение, в ходе судебного заседания мужчина признался свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности предыдущей супруге.

Отметим, сайт Vostok.Today также со ссылкой на прокуратуру пишет о наказании 5,5 года тюремного заключения. На сайте краевого надзорного ведомства материалов по этому делу не опубликовано. // NEWSru.com