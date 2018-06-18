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На Днепропетровщине на 14 лет посадили ревнивого убийцу

18.06.2018 11:25

14 лет за решеткой проведет житель г. Каменское (бывший Днепродзержинск), который из ревности убил соперника. 

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

В Днепропетровской области мужчина сел на 14 лет за убийство из ревности

“Заводской районный суд города Днепродзержинска признал виновным в совершении умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины) и назначил 40-летнему местному жителю наказание в виде 14 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Происшествие произошло в феврале 2017 года. Указанный человек прибыл на рынок в городе Каменском, где встретился с сожителем бывшей жены. На почве неприязненных отношений между мужчинами возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Стремясь избавиться от конкурента, ревнивец нанес потерпевшему ножевой удар в сердце, от которого последний скончался в больнице.

Свою вину злоумышленник признал частично. Обвинение поддерживалось Днепродзержинской местной прокуратурой.

 

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