Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Зловмиснику, викритому кіберполіцією в Інтернет-шахрайствах, загрожує 5 років за ґратами

18.06.2018 11:35

У березні поточного року поліцейські повідомили чоловіку підозру у вчиненні 10 кримінальних правопорушень. За рішенням суду громадянина визнано винним у їх скоєнні та призначено покарання у вигляді позбавлення волі.

Працівники відділу протидії кіберзлочинам викрили та задокументували протиправну діяльність мешканця міста Олександрії.

полиция

Чоловік розміщував на різноманітних торгівельних майданчиках у мережі Інтернет фіктивні оголошення про продаж неіснуючих товарів. Потім отримував від покупців попередню оплату їх вартості на банківські карткові рахунки, відкриті на підставних осіб.

Загалом своїми діями зловмисник завдав потерпілим матеріальної шкоди на суму у понад 14 тисяч гривень.

Особі було повідомлено підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

За вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначено покарання – п"ять років та місяць позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські рекомендують громадянам виявляти пильність, аби не стати жертвою аферистів.

За матеріалами відділу протидії кіберзлочинам
в Кіровоградській області
ДКП Національної поліції України

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...