Зловмиснику, викритому кіберполіцією в Інтернет-шахрайствах, загрожує 5 років за ґратами

У березні поточного року поліцейські повідомили чоловіку підозру у вчиненні 10 кримінальних правопорушень. За рішенням суду громадянина визнано винним у їх скоєнні та призначено покарання у вигляді позбавлення волі.

Працівники відділу протидії кіберзлочинам викрили та задокументували протиправну діяльність мешканця міста Олександрії.

Чоловік розміщував на різноманітних торгівельних майданчиках у мережі Інтернет фіктивні оголошення про продаж неіснуючих товарів. Потім отримував від покупців попередню оплату їх вартості на банківські карткові рахунки, відкриті на підставних осіб.

Загалом своїми діями зловмисник завдав потерпілим матеріальної шкоди на суму у понад 14 тисяч гривень.

Особі було повідомлено підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

За вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначено покарання – п"ять років та місяць позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські рекомендують громадянам виявляти пильність, аби не стати жертвою аферистів.

За матеріалами відділу протидії кіберзлочинам

в Кіровоградській області

ДКП Національної поліції України