Поліція Чернівецької області розшукує безвісти зниклу дівчину (фото)

14 червня цього року близько 8 години дівчина пішла з дому та до цього часу не повернулася.

Прикмети: зріст 175-177 см, середньої тілобудови, волосся темно русяве із темно рижим філіруванням.

Дівчина була одягнута в чорно-біле плаття, кофту жовтого кольору, гумові чорні чобітки та мала при собі світло-бежеву сумочку.

У разі виявлення місцезнаходження розшукуваної, повідомте про її місцеперебування за номером 0505824337 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області