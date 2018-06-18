Поліція Чернівецької області розшукує безвісти зниклу дівчину (фото)

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Поліція Буковини закликає небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклої Гельчук Ірини Олексіївни, 1996 року народження, жительки міста Чернівці.
14 червня цього року близько 8 години дівчина пішла з дому та до цього часу не повернулася.
Прикмети: зріст 175-177 см, середньої тілобудови, волосся темно русяве із темно рижим філіруванням.
Дівчина була одягнута в чорно-біле плаття, кофту жовтого кольору, гумові чорні чобітки та мала при собі світло-бежеву сумочку.
У разі виявлення місцезнаходження розшукуваної, повідомте про її місцеперебування за номером 0505824337 або на спецлінію 102.
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