В Крыму прошли новые обыски, оккупанты забрали хозяина дома и его дочь

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Обыски прошли в доме крымского татарина Сейтумера Юнусова в Старом Крыму
В аннексированном Крыму российские силовики задержали жителя Старого Крыма Сейтумера Юнусова и его дочь. Об этом говорится в сообщении объединения "Крымская солидарность" на странице в Facebook.
"Обыск в г. Старый Крым, ул.Абрикосова, 38. Приехал ОМОН в 06:40 утра к Сейтумерову Юнусу. Дома вместе с ним находились жена и дети. После окончания обыска хозяина дома и его дочь увезли в Симферополь", – говорится в сообщении.
Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет. // 112.ua
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