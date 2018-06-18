В Крыму прошли новые обыски, оккупанты забрали хозяина дома и его дочь

В аннексированном Крыму российские силовики задержали жителя Старого Крыма Сейтумера Юнусова и его дочь. Об этом говорится в сообщении объединения "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

"Обыск в г. Старый Крым, ул.Абрикосова, 38. Приехал ОМОН в 06:40 утра к Сейтумерову Юнусу. Дома вместе с ним находились жена и дети. После окончания обыска хозяина дома и его дочь увезли в Симферополь", – говорится в сообщении.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет. // 112.ua