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В Крыму прошли новые обыски, оккупанты забрали хозяина дома и его дочь

18.06.2018 11:55

Обыски прошли в доме крымского татарина Сейтумера Юнусова в Старом Крыму
 

В аннексированном Крыму российские силовики задержали жителя Старого Крыма Сейтумера Юнусова и его дочь. Об этом говорится в сообщении объединения "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

Крымская солидарность

"Обыск в г. Старый Крым, ул.Абрикосова, 38. Приехал ОМОН в 06:40 утра к Сейтумерову Юнусу. Дома вместе с ним находились жена и дети. После окончания обыска хозяина дома и его дочь увезли в Симферополь", – говорится в сообщении.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет. // 112.ua

 

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