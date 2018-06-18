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На Харківщині прикордонники затримали українку з товарами подвійного призначення

18.06.2018 12:05

 У пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники Харківського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили приховані в конструктивних особливостях автомобіля прилади подвійного призначення.

Так, учора до вищевказаного пункту пропуску на виїзд з України прибув автомобіль «Mitsubishi» під керуванням 37-річної громадянки України. Під час прикордонно-митного оформлення прикордонники помітили, що жінка дуже нервується, тому вивели її автівку на додаткову перевірку.

ДПСУ

В ході здійснення поглибленого огляду в конструктивних особливостях автомобіля, а саме - під обшивкою транспортного засобу, виявлено товари, які можуть бути використані у військовій сфері. Всього було знайдено 350 різноманітних деталей на загальну суму 25 тисяч гривень.

ДПСУ

За даним фактом прикордонники поінформували співробітників СБУ, яким і передали товари та автомобіль разом з власницею. // ДПСУ

 

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