На Харківщині прикордонники затримали українку з товарами подвійного призначення

У пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники Харківського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили приховані в конструктивних особливостях автомобіля прилади подвійного призначення.

Так, учора до вищевказаного пункту пропуску на виїзд з України прибув автомобіль «Mitsubishi» під керуванням 37-річної громадянки України. Під час прикордонно-митного оформлення прикордонники помітили, що жінка дуже нервується, тому вивели її автівку на додаткову перевірку.

В ході здійснення поглибленого огляду в конструктивних особливостях автомобіля, а саме - під обшивкою транспортного засобу, виявлено товари, які можуть бути використані у військовій сфері. Всього було знайдено 350 різноманітних деталей на загальну суму 25 тисяч гривень.

За даним фактом прикордонники поінформували співробітників СБУ, яким і передали товари та автомобіль разом з власницею. // ДПСУ