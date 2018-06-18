Вінничанин намагався відправити трьох молодих жінок до китайського борделю

В Борисполі правоохоронці 14 червня затримали трьох жінок. Українки віком від 22 до 23 років прямували в бордель одного з адміністративних районів Китаю.

Поліція встановила, що жінок відправив 55-річний вінничанин.

— Він особисто вербував молодих жінок, які потрапили в складні життєві ситуації. Під час зустрічей з ними "роботодавець" розповідав про велику грошову винагороду за сексуальні послуги (65 доларів на годину), обіцяв забезпечення житлом та харчуванням, – кажуть у поліції.

Для трьох мешканок Черкаської та Миколаївської областей “роботодавець” купив білети та провів до аеропорту. У Китаї українок мали зустріти знайомі чоловіка.

За фактом торгівлі людьми вінничанину грозить покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. // 20minut.ua