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Вінничанин намагався відправити трьох молодих жінок до китайського борделю

18.06.2018 12:15

В Борисполі правоохоронці 14 червня затримали трьох жінок. Українки віком від 22 до 23 років прямували в бордель одного з адміністративних районів Китаю.

Поліція встановила, що жінок відправив 55-річний вінничанин.

До китайського борделю вінничанин намагався відправити трьох молодих жінок

— Він особисто вербував молодих жінок, які потрапили в складні життєві ситуації. Під час зустрічей з ними "роботодавець" розповідав про велику грошову винагороду за сексуальні послуги (65 доларів на годину), обіцяв забезпечення житлом та харчуванням, – кажуть у поліції.

Для трьох мешканок Черкаської та Миколаївської областей “роботодавець” купив білети та провів до аеропорту. У Китаї українок мали зустріти знайомі чоловіка.

Вінничанин намагався відправити трьох молодих жінок до китайського борделю

За фактом торгівлі людьми вінничанину грозить покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. // 20minut.ua

 

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