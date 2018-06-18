Евросоюз на год продлил санкции против РФ за аннексию Крыма

Совет Европейского Союза на год продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Министры ЕС продлили еще на один год запрет на инвестиции в Крым", - написал Йозвяк.

Отмечается, что санкции продлили до 23 июня 2019 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о договоренности, достигнутой между лидерами стран G7 о готовности при необходимости принять решение о введении новых ограничительных мер против России.

Напомним, санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики. // 112.ua