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Бой Усик – Гассиев состоится в Москве 21 июля

18.06.2018 12:35

Об этом заявил генсек федерации бокса России Умар Кремлев.

 

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым пройдет в Москве на арене «Олимпийский».

Бой Усик - Гассиев состоится в Москве / nv.ua

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев, передает ТАСС.

«Суперсерия будет в Москве 21 июля, это будет старт Международного дня бокса», – заявил Кремлев.

На кону поединка будут стоять титулы WBO, WBC, WBA, IBF и пояс журнала The Ring в первом тяжелом весе.

Напомним, бой должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), но был перенесен из-за травмы Усика.

Затем начались переговоры о смене места проведения боя. Рассматривались варианты с Латвией, Великобританией, Австралией и Россией. // УНИАН

 

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