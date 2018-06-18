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В Германии арестовали главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера

18.06.2018 12:47

Его подозревают в мошенничестве

Полиция Германии задержала исполнительного директора автоконцерна Audi Руперта Штадлера в связи с "дизельным скандалом". Об этом сообщил представитель компании Volkswagen пишет Reuters.

Фото: Руперт Штадлер (flickr.com)

"Мы подтверждаем, что господин Штадлер был арестован сегодня утром", - сказал представитель, добавив, что презумпция невиновности применяется к делу Штадлера.

Сейчас идет проверка обоснованности его ареста.

Отметим, ранее прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении Штадлера по подозрению "в мошенничестве и опосредованном подлоге" и провела обыски в его квартире.

Напомним, ранее сообщалось, что автоконцерн Volkswagen заплатит штраф суммой в 1 млрд евро из-за манипуляций компании, связанных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу автомобилями с дизельными двигателями. // РБК-Украина

 

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