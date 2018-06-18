В Павлограде преступник при задержании выстрелил в лицо полицейскому

Во время задержания полицейскими мужчины с оружием в Павлограде пострадал полицейский.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.

"16 июня на одной из центральных улиц города Павлограда внимание оперуполномоченных привлек водитель автомобиля "Газель", который держал за спиной пистолет. Мужчина вышел из автомобиля и направился в сторону людей, находившихся на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Когда неизвестный направил оружие в сторону людей, правоохранители приказали ему остановиться, однако тот не отреагировал. В ходе задержания мужчина выстрелил в лицо одному из полицейских.

"Раненого правоохранителя направили в медицинское учреждение, другие люди не пострадали", - отметили в ГУНП.

Злоумышленника задержали. Им оказался 36-летний местный житель. Его доставили в Павлоградское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Изъятый пистолет направлен на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.