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СБУ встановила факти заволодіння цілісним майновим комплексом ДП «Київмашсервіс»

18.06.2018 13:09
Співробітники Служби безпеки України під час реалізації комплексу заходів, спрямованих на захист об’єктів критичної інфраструктури, встановили факти заволодіння цілісним майновим комплексом ДП «Київмашсервіс».

Оперативники спецслужби спільно з Націполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували знищення та доведення до банкрутства ДП «Київмашсервіс», яке перебуває в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Фото Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили, що керівництво держпідприємства без погодження з Мінекономрозвитку та Фондом державного майна на безоплатній основі уклало договори відповідального зберігання та оренди з комерційною структурою. Внаслідок чого цілісний майновий комплекс державного підприємства з балансовою вартістю понад одинадцять мільйонів гривень протиправно перебуває в управлінні підприємців.

Фото Служба безпеки України.

Наразі одному з керівників держпідприємства та фігурантам справи оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Матеріали кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, скеровано до Деснянського районного суду міста Києва.

Служба безпеки України

 

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