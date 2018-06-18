СБУ встановила факти заволодіння цілісним майновим комплексом ДП «Київмашсервіс»

Співробітники Служби безпеки України під час реалізації комплексу заходів, спрямованих на захист об’єктів критичної інфраструктури, встановили факти заволодіння цілісним майновим комплексом ДП «Київмашсервіс».

Оперативники спецслужби спільно з Націполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували знищення та доведення до банкрутства ДП «Київмашсервіс», яке перебуває в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Правоохоронці встановили, що керівництво держпідприємства без погодження з Мінекономрозвитку та Фондом державного майна на безоплатній основі уклало договори відповідального зберігання та оренди з комерційною структурою. Внаслідок чого цілісний майновий комплекс державного підприємства з балансовою вартістю понад одинадцять мільйонів гривень протиправно перебуває в управлінні підприємців.

Наразі одному з керівників держпідприємства та фігурантам справи оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Матеріали кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, скеровано до Деснянського районного суду міста Києва.

Служба безпеки України