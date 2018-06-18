СБУ встановила факти заволодіння цілісним майновим комплексом ДП «Київмашсервіс»

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Оперативники спецслужби спільно з Націполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували знищення та доведення до банкрутства ДП «Київмашсервіс», яке перебуває в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Правоохоронці встановили, що керівництво держпідприємства без погодження з Мінекономрозвитку та Фондом державного майна на безоплатній основі уклало договори відповідального зберігання та оренди з комерційною структурою. Внаслідок чого цілісний майновий комплекс державного підприємства з балансовою вартістю понад одинадцять мільйонів гривень протиправно перебуває в управлінні підприємців.
Наразі одному з керівників держпідприємства та фігурантам справи оголошено про підозру в скоєнні злочину.
Матеріали кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, скеровано до Деснянського районного суду міста Києва.
Когда в 2010 году России было предоставлено право на проведение чемпионата, мало кто мог видеть в Москве угрозу, и тем более предсказать начало новой холодной войны. Но...