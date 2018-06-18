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Оголошено підозру заступнику начальника райвідділу ГУ НП в Харківській області, викритоми на хабарі

18.06.2018 13:31

Оперативники спецслужби встановили, що полковник поліції вимагав від представника місцевого підприємства неправомірну вигоду в еквіваленті трьох тисяч доларів США. У таку суму поліцейський керівник оцінив закриття кримінального провадження, яке було відкрито за фактом порушення на підприємстві законодавства про охорону праці.

Співробітники СБ України затримали поліцейського у приміщенні райвідділу після передачі заявнику постанови про закриття справи. Під час обшуку за місцем проживання полковника та службових приміщень райвідділу правоохоронці вилучили гроші у національній валюті, які були передані хабарнику кількома днями раніше.

Фото Служба безпеки України.

Дії затриманого кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Стосовно нього судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону Об’єднаних сил та спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції.

Служба безпеки України

 

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