На Одещині чоловік убив батька, який систематично ображав матір

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31-річний житель села Салгани задушив материного кривдника, а щоб приховати сліди злочину – зв’язав та на власному автомобілі вивіз за межі населеного пункту й прикопав у кар’єрі.
Відчуваючи свою провину, через добу чоловік прийшов до відділу поліції зі щиросердним каяттям.
Зловмисник зізнався, що з убитим мав неприязні відносини, бо той систематично ображав його матір. Вранці він приїхав до батьків допомогти по господарству, коли батько розпочав конфлікт. Терпець чоловіка увірвався і він декілька разів вдарив його, після чого взяв мотузку та задушив. Тіло загиблого направили на експертизу. З місця події вилучено речові докази.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Білгород-Дністровський відділ поліції ГУНП в Одеській області
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