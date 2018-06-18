В Ізмаїлі затримали чоловіка, який вбив свого товариша через розбіжність у поглядах

Правопорушникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Подія сталася в одному з приватних секторів міста Ізмаїл.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце встановлено, що двоє чоловіків розпивали алкогольні напої за місцем мешкання одного з них. Між ними на грунті розбіжності у поглядах виник конфлікт, у ході якого один із них схопив ніж, вдарив 48-річного господаря будинку ножем у грудну клітину та з місця події втік. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

«В ході проведених слідчо-оперативних заходів разом з працівниками патрульної поліції правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний знайомий потерпілого. Затримали чоловіка під час купівлі продуктів харчування в місцевому магазині, - розповів начальник Ізмаїльського відділу поліції полковник поліції Роман Галкін. - За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою».

Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області