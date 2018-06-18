В Боярке задержали трех донецких карманниц

В Киевской области полицейские задержали группу карманных воровок.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, трех уроженок Донецкой области, среди которых несовершеннолетняя, задержали "на горячем" сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины во время совершения очередного преступления в городе Боярка. Девушки похитили из рюкзака местной жительницы мобильный телефон "iPhone X", стоимостью более 32 тыс. гривен.

По факту кражи проводится расследование. Вещественное доказательство изъято. Девушек 16, 20 и 27 лет доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий. Их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева и области.

Одну из злоумышленниц задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. // Сегодня